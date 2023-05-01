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Разгул наркомафии в Армении

narkotiki

За первые три месяца текущего года в Армении зафиксировано больше случаев незаконного сбыта наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, чем за весь прошлый год.

Такие выводы можно сделать из данных, опубликованных пресс-службой МВД Армении.

В первом квартале 2023 года правоохранительными органами Армении выявлен 981 такой случай, 551 из них связан с незаконным сбытом непосредственно наркотиков.

В течение всего 2020 года выявлено 532 случая незаконного сбыта наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, в 2021 году – 529, в 2022 году – 1031.

За первые три месяца 2023 года к уголовной ответственности за преступления, связанные с незаконным оборотом указанных веществ, привлечены 144 человека.

По неофициальным данным, в настоящее время в Армении существует около 2000 Telegram-каналов, через которые преступники занимаются торговлей наркотиками.

По официальным данным, в 2020-2022 годах стоимость наркотических средств и психотропных веществ, которые незаконно сбывались через Telegram-каналы, составила около 180 млн. драмов (примерно 460 тыс. долларов), а оборот через электронные кошельки и различные счета составил около 320 млн. драмов (около 82 тыс. долларов).

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