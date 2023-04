Пригожин: ЧВК «Вагнер» может скоро прекратить существование

Глава частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин, боевики которого уже многие месяцы ведут бои против украинских солдат в городе Бахмут Донецкой области, выразил мнение, что его ЧВК, возможно, в скором времени прекратит существование.

«На сегодняшний день мы приходим к тому, что ЧВК «Вагнер» заканчивается, и ЧВК «Вагнер» через какое-то короткое время перестанет существовать», — сказал он в интервью российскому блогеру Семену Пегову, выложенном в соцсетях вечером в пятницу, 28 апреля.

«Мы уйдем в историю. Ничего страшного, так бывает», — сказал Пригожин. Как следует из размещенного в соцсетях видеоклипа, глава ЧВК связывает возможное прекращение существования его частной армии с тем, что министерство обороны РФ по-прежнему не поставляет его наемникам боеприпасы.

Пригожин уже не первый раз жалуется на «снарядный голод» и обвиняет отдельных членов российского военного руководства в «предательстве интересов страны». Когда именно он сделал свои нынешние заявления, неясно. Сам он пока не ответил за обращения СМИ с просьбой прокомментировать сказанное, сообщает DW.

Агентство Reuters отмечает, что Евгений Пригожин известен жесткими и ироничными высказываниями, поэтому пока невозможно сказать, насколько серьезен он был в своем нынешнем заявлении. Только на днях он через короткое время опроверг собственное сообщение о том, что его подразделения приостанавливают обстрел Бахмута, чтобы позволить украинским войскам показать город американским журналистам. Буквально через пару часов он заявил, что это был просто «военный юмор», и обстрел Бахмута, конечно, продолжается.

«Wagner PMC will cease to exist in some rather short period of time. We will become history» — Prigozhin.

