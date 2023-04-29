Посол Израиля соболезнует Азербайджану

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Посол Израиля в Азербайджане обнародовал публикацию в связи со взрывом мины в Тертере, в результате которого погибли мирные жители.

«Мы глубоко опечалены известием о гибели трех граждан Азербайджана в результате подрыва мины. Мы выражаем наши соболезнования народу и правительству Азербайджана», — написал он в соцсети «Твиттер».