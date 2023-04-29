«Аль-Арабия»: К ударам по Ирану причастны США и «еще одна страна» | Азербайджан отправил Украине трансформаторы и генераторы | О чем предупреждает Ваагн Хачатрян? | В Турции предложили строить хаб не только для российского газа, но и для азербайджанского | Минобороны Азербайджана сообщает, что ВС Армении готовятся к провокации | Политолог назвал главную цель провокаций Пашиняна | США ликвидировали лидера «Аль-Каиды» (видео) |
Главное Мир

Посол Израиля соболезнует Азербайджану

dik

Посол Израиля в Азербайджане обнародовал публикацию в связи со взрывом мины в Тертере, в результате которого погибли мирные жители.

«Мы глубоко опечалены известием о гибели трех граждан Азербайджана в результате подрыва мины. Мы выражаем наши соболезнования народу и правительству Азербайджана», — написал он в соцсети «Твиттер».

Теги:
Из этой рубрики
dik
Мир

Посол Израиля соболезнует Азербайджану

2023/04/29, 00:16
oganan
Мир

Стало известно, в чем именно обвиняют Оганяна

2023/04/29, 00:11
turma 1
Мир

В Ираке заключенные объявили голодовку, среди них есть и гражданки Азербайджана

2023/04/29, 00:04
matvienko
Мир

Матвиенко не хочет претендовать на пост президента России

2023/04/28, 19:56
armane
Мир

Сократилась численность населения Армении

2023/04/28, 19:49
Screenshot 110
Мир

Азербайджанская делегация находится с визитом в Татарстане

2023/04/28, 17:25
2022 04 27T090955Z 1404650330 RC2KVT9V3T1O RTRMADP 3 MOLDOVA POLITICS pic4 zoom 1500x1500 73089
Мир

ЕС выделит армии Молдовы 40 млн евро

2023/04/28, 17:15
photo 2023 03 01 11 21 50
Мир

Эрдоган вновь отменил выступления из-за болезни

2023/04/28, 15:05
f 35 istrebitel bombardirovshchik aerodrom
Мир

Чавушоглу: Турция получит обратно деньги, выплаченные США за истребители F-35

2023/04/28, 14:44