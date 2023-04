Посол Израиля соболезнует Азербайджану

Посол Израиля в Азербайджане обнародовал публикацию в связи со взрывом мины в Тертере, в результате которого погибли мирные жители.

«Мы глубоко опечалены известием о гибели трех граждан Азербайджана в результате подрыва мины. Мы выражаем наши соболезнования народу и правительству Азербайджана», — написал он в соцсети «Твиттер».

We are deeply saddened by the news about the death of three Azerbaijani citizens by landmines today.

Our thoughts and prayers are with the families of the victims.

We convey our condolences to the people and government of Azerbaijan.

Allah rəhmət eləsin 🇮🇱🇦🇿🙏 pic.twitter.com/ZltL7Tp2tb

— George Deek (@GeorgeDeek) April 28, 2023