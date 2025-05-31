Великобритания обнародует 2 июня стратегический обзор вопросов обороны, в котором предупредит о «непосредственной и насущной угрозе» со стороны России, сообщает The Guardian.

«В 130-страничном документе, написанном тремя советниками премьер-министра Кира Стармера, будет предупреждаться о «непосредственной и насущной» опасности, исходящей от России», — пишет издание.

По данным газеты, угроза безопасности Великобритании будет обозначена как самая высокая со времен окончания «холодной войны».

При этом в отчете не будет говориться о том, что Британия находится в состоянии войны с РФ.

Кроме того, в документе будет упоминаться Китай, как «сложный и постоянный вызов». А Иран и Северная Корея будут названы «региональными нарушителями».

Как ожидается, Стармер представит обзор в общих чертах на мероприятии в понедельник, прежде чем министр обороны Джон Хили представит полный текст документа парламенту.