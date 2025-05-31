Кремль придумал историю о попадании вертолета президента РФ Владимира Путина в зону атаки дронов. Об этом пишет The Moscow Times.

По данным издания, сюжет с «эпицентром отражения массированной атаки украинских беспилотников» во время визита Путина в Курскую область был тщательно инсценирован силовиками для создания образа президента, который «разделяет опасности» с обычными россиянами.

Источники в Кремле назвали это «продуманной постановкой» с целью укрепить чувство сопричастности на фоне продолжающихся ударов и хаоса в приграничных регионах.

Но о реальной угрозе, по словам собеседников The Moscow Times, речи не шло: «Никто и никогда бы не допустил подобной преступной безалаберности. Даже в страшном сне».