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Россия проводит обкатку «Арматы» в Украине

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Необходимости использовать новейшие российские танки Т-14 «Армата» в зоне «СВО» нет. Применение там этих машин связано с потребностью обкатки техники в боевых условиях для выявления и устранения возможных проблем. Об этом в разговоре с телеканалом «360» рассказал доктор военных наук, капитан первого ранга Константин Сивков.

По словам эксперта, «Армата» имеет особо высокую степень защищённости от противотанковых средств, изолированную бронированную капсулу для трёх членов экипажа и необитаемую башню. Танк оснащён мощной пушкой калибра 125 миллиметров с более длинным стволом, что обеспечивает большой порог пробиваемости. «Армата» по всем параметрам превосходит западные образцы военной техники, заметил специалист.

«Хотя «Ростех» сообщил о запуске серийного производства этих боевых машин в декабре 2021 года, их старались не использовать, чтобы избежать ненужных потерь. Ведь в любом бою есть риск потери техники, какой бы совершенной она ни была. Кроме того, танки «Армата» выпустили в небольшом количестве, и они требовали доводки», — рассказал Сивков.

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