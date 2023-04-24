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В Азербайджане температура воздуха прогреется до 26 градусов тепла

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25 апреля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, местами будет пасмурно, в течение дня преимущественно без осадков.

Как сообщили в Национальной гидрометеорологической службе министерства экологии и природных ресурсов, в некоторых местах ночью и утром ожидаются кратковременные дожди. Умеренный северо-западный ветер днем будет периодически усиливаться.

В Баку и на Абшеронском полуострове ночью будет 11-15° тепла, днем — 16-21° тепла. Атмосферное давление повысится с 757 мм рт.ст. до 760 мм рт. ст. Относительная влажность воздуха составит 65-75%.

В некоторых районах Азербайджана местами ожидаются осадки. В отдельных местах возможны грозы, град, в горных районах — снег. Местами туман. Западный ветер будет периодически усиливаться.

Температура воздуха ночью — 10-15°, днем — 21-26° тепла, в горах ночью — 1-6°, днем — 8-13° тепла.

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