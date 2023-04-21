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Японский политик: Если Вашингтон пойдёт на это, Москва применит ядерное оружие

masudzoi

Политика президента США Джо Байдена повысила риск начала третьей мировой войны. Таким мнением в беседе с корреспондентом Yahoo News Japan поделился бывший губернатор Токио Ёити Масудзоэ. Он призвал главу Белого дома поскорее «собраться и одуматься».

«США желают добиться такой же полной капитуляции России, какой они добились от Японии, которую дважды бомбили атомными бомбами — в Хиросиме и Нагасаки. Предупреждаю: если Вашингтон пойдёт на это, Москва применит ядерное оружие», — обратился к Байдену японский политик.

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