Пашинян анонсировал «болезненные компромиссные решения»

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Мир для Армении и региона наступит тогда, когда международное сообщество четко заявит о признании 29 800 кв.км. территории Армении, а последняя заявит, что не имеет территориальных претензий ни к одной стране. Об этом заявил премьер Никол Пашинян, представляя в парламенте отчет о выполнении правительственной программы за 2022 год.

По его словам, достичь мира – это означает иметь нормальные отношения с четырьмя соседними странами. В случае с Грузией и Ираном речь идет о дальнейшем углублении сотрудничества, соответственно, речь больше идет о нормализации отношений с Турцией и Азербайджаном.

Армянский премьер видит функцию власти в том, чтобы донести до граждан всю суть компромиссных решений, которые отчасти будут болезненными.