Джилл Байден поздравила супругу Зеленского

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Первая леди США Джилл Байден поздравила супругу Владимира Зеленского, которая стала одной из 100 самых влиятельных людей планеты в 2023 году по версии Time.

В частности она на своей странице в Instagram обнародовала снимок с Еленой Зеленской, которая была создана во время их встречи в Ужгороде, куда первая леди США приехала в рамках турне по Восточной Европе. По соображениям безопасности ее приезд держали в максимальной тайне.

Тогда первые леди посетили школу в Ужгороде, в которой разместили внутренне перемещенных граждан из тех регионов Украины, где проходили боевые действия, в частности с Черниговщины.

«Елена Зеленская — мать. Защитница. Гордость его нации. Маяк надежды для людей, которых она любит», — написала Джилл Байден.

В свою очередь супруга Владимира Зеленского поблагодарила свою коллегу за теплые слова.