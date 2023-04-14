Баку призвал Ереван вернуться за стол переговоров

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Вместо того, чтобы выступать с безосновательными заявлениями, Армения должна вернуться за стол переговоров с Азербайджаном по мирному соглашению.

Данную информацию глава пресс-службы МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде привел в соцсети Twitter.

«Вместо того, чтобы выступать с безосновательными заявлениями, Армения должна вернуться к переговорам по мирному соглашению, открыть транспортные коммуникации, выполнить обязательства в рамках трехстороннего заявления и воздерживаться от шагов, направленных против территориальной целостности и суверенитета Азербайджана», — говорится в публикации.