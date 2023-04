Баку призвал Ереван вернуться за стол переговоров

Вместо того, чтобы выступать с безосновательными заявлениями, Армения должна вернуться за стол переговоров с Азербайджаном по мирному соглашению.

Данную информацию глава пресс-службы МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде привел в соцсети Twitter.

«Вместо того, чтобы выступать с безосновательными заявлениями, Армения должна вернуться к переговорам по мирному соглашению, открыть транспортные коммуникации, выполнить обязательства в рамках трехстороннего заявления и воздерживаться от шагов, направленных против территориальной целостности и суверенитета Азербайджана», — говорится в публикации.

Instead of baseless statements, #Armenia should return to negotiations on peace agreement, open communications, comply with obligations w/in Trilateral Statement, incl. the complete withdrawal of its forces from Azerbaijan, & refrains from steps agnst ter. integrity & sov. of 🇦🇿. https://t.co/ah2YirWUmB

— Aykhan Hajizada (@Aykhanh) April 14, 2023