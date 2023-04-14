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«Утечка» Пентагона: Российский спецназ понес ошеломляющие потери в Украине

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Из «утекших» в Сеть секретных документов Пентагона стало известно, что российские силы спецназначения понесли тяжелейшие потери еще в самом начале вторжения в Украину. Потребуются годы на их восстановление. Об этом пишет The Washington Post.

Согласно оценкам Пентагона, российское командование очень активно использовало силы спецназа в качестве передовых пехотных формирований, что привело к огромным потерям убитыми и ранеными.

Издание отмечает, что обычно силам спецназа поручаются тайные рискованные миссии, например, попытку захватить в плен президента Украины Владимира Зеленского. Однако российское командование, стремясь сохранить наступательный импульс своих войск и скептически относясь к боевым возможностям обычной пехоты, использовало элитные силы в прямых пехотных боях.

«Быстрое истощение российских подразделений спецназа с самого начала изменило динамику войны, серьезно ограничив возможности Москвы использовать тайную тактику для поддержки обычных боевых операций», – пишет издание.

Аналитики Пентагона считают, что ошеломляющие потери, которые понесли эти подразделения, ограничат их эффективность и в других частях мира, где действуют российские силы.

Масштаб потерь российского спецназа иллюстрирует фото одного из документов Пентагона, на котором запечатлена база база 22-й отдельной бригады спецназа на юге России – до вторжения в Украину и в конце лета 2022 года после возвращения из Украины.

По оценкам официальных лиц США, после возвращения бригады домой у нее осталось менее половины тактических машин «Тигр».

«Оценки показывают, что 22-я и две другие бригады спецназа выбыли на 90–95 процентов», – пишет издание, не уточняя, о каком параметре идет речь.

В американских документах, утекших в сеть, говорится, что для подготовки бойца спецназа требуется не менее четырех лет. Следовательно, Москве может потребоваться целое десятилетие, чтобы воссоздать эти подразделения.

В документах не говорится, сколько бойцов спецназа, по оценкам, было убито или ранено на Украине, но в материалах со ссылками на перехваты разведданных говорится, что только одна лишь 346-я бригада уничтожена почти вся.

«Потеряна почти вся бригада. В ней остается в строю всего 125 человек из штатных 900», – говорится в материалах Пентагона.

Аналитики полагают, что потеря спецназа, как боеспособной силы, лишила Россию эффективной фронтовой разведки в Украине.

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