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Госкомиссия осудила пытки, которым подвергли азербайджанского воина армяне

goskomis

В армянских средствах массовой информации представлены фото-и видеоматериалы о бесчеловечных пытках и жестоком обращении с азербайджанским военнослужащим Ахундовым Гусейном Ахлиман оглу 07.04.2003 года рождения.

Об этом говорится в заявлении Государственной комиссии Азербайджана по делам пленных, пропавших без вести и взятых в заложники граждан.

Госкомиссия, рассматривая применение тяжелых пыток в отношении военнослужащего Гусейна Ахундова при задержании как факт грубого нарушения Женевских конвенций от 12 августа 1949 года, решительно осуждает подобную жестокость армянской стороны и требует обращаться с пленными в соответствии с нормами международного гуманитарного права.

Государственной комиссией были направлены официальные обращения в соответствующие международные организации с призывом принять неотложные меры по устранению таких случаев, направленных против жизни и здоровья военнослужащих, и их скорейшему освобождению.

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