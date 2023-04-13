Почему бы Баку не наладить дипсвязи с правительством Корсики?

371 Просмотров

Нынешние французские политики, потеряв связь со временем, преднамеренно идут вопреки постулатам демократии, провозглашенным сотни лет назад. Сегодня демократию во Франции смело и без упрека можно назвать «армянократией». От хваленого девиза «свобода, равенство, братство» не осталось и следа. В нынешней политике официального Парижа приоритетом является нехитрый, но наполненный армянскими деньгами тезис: Армяне всегда правы, даже когда они не правы.

Именно этим кредо Париж сегодня руководствуется в вопросе выстраивания внешнеполитических отношений со странами. С Азербайджаном французы из-за своей проармянской ориентации не поладили. А после 44-дневной войны, когда азербайджанские воины показали, кто в регионе хозяин, то Франция просто возненавидела Азербайджан. И это понятно: гулящую младшую сестру французского сутенера выдворили пинком под зад из Азербайджана. И старший или старшая, то ли брат, то ли сестра Армении – Франция печально завершила свою миссию в составе МГ ОБСЕ, которая якобы ратовала за мир во всем мире.

Баку за 44 дня решил проблему, которая почти 30 лет была «неразрешимой задачей» для МГ ОБСЕ, в том числе и Франции. Такую обиду («младшую сестру» не защитили) Париж проглотиь не смог. И потому неудивительно, что в связи с армянской провокацией, которая имела место позавчера на условной армяно-азербайджанской границе, Франция встала на сторону «младшей сестры».

В связи с конфликтом МИД Франции выступил с заявлением, о чем написали армянские СМИ: «Министерство иностранных дел Франции распространило заявление, касающееся нападения Азербайджана на армянских военнослужащих в районе села Тех на территории Армении. Как сообщает «Арменпресс», Франция выражает глубокое беспокойство в связи с насилием, имевшим место 11 апреля на границе Армении и Азербайджана, в районе населенного пункта Тех на территории Армении, в результате которого есть 7 погибших и раненые с обеих сторон. «Франция напоминает, что демаркация должна осуществляться исключительно путем переговоров, и призывает стороны продолжать усилия в этом направлении».

Начнем с того, что кто на кого напал, в этом еще предстоит разобраться, хотя для нас сомнений по этому вопросу никаких не существует — провокацию совершила Армения. Однако Париж, примерив на себя роль ментора, безапелляционно взваливает вину на Азербайджан. И французским «умникам» невдомек, что в стабильности в регионе заинтересован лишь Азербайджан. В интересы нашей страны входят многочисленные транспортно-логистические пути, где Азербайджан выступает значимым хабом.

Судя по данному заявлению МИД Франции, тысячу раз был прав президент Азербайджана Ильхам Алиев, пославший МГ ОБСЕ в далекое плавание. И Франция была послана без парусов. Но вот что удивительно и алогично. Сегодня Францию трясет не на шутку из-за пенсионной реформы. Однако сей «незначительный нюанс» особо не беспокоит «стражей демократии». Их больше волнует судьба армянских провокаторов, учинивших очередной инцидент на границе.

Кстати говоря, сегодня Франция проигрывает по всем фронтам. То в Алжире скажут недоброе слово, то в Новой Каледонии помышляют о независимости. То есть, говоря языком Шекспира, и чуть изменив оригинал, «не все спокойно во французском королевстве». Да, чуть было не забыл. Франция во все горло вопит о «самоопределении арцаха», о правах человека и так далее. Согласитесь, не жизнь, а малина. Но это только на первый взгляд. Ратующий за «самоопределение арцаха» Париж не замечает того, что происходит под его носом.

А под носом происходят довольно забавные события, которые вряд ли нравятся «свободолюбивым» французам. Так, совсем недавно президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что «на французском острове Корсика запрещено использование корсиканского языка». Удивительная демократия с избирательным вектором на этничность. А может, Азербайджану наладить дипломатические связи с правительством Корсики? Вполне рациональное предложение с учетом «арцахской болезни» французов. Казалось бы, при наличии стольких хлопот Парижу нужно заняться собственными проблемами, и прежде, чем искать несуществующую соринку в чужом глазу, избавиться от реального бревна в собственном окуляре.

Фарид Теймурханлы