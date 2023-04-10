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В Армении открыли производство по факту «попытки применения насилия» против Пашиняна

pashin8

Следственный комитет Армении начал уголовное производство по факту «попытки применения насилия» в отношении премьер-министра страны Никола Пашиняна.

«10 апреля, во время визита премьер-министра Армении в населенный пункт Малишка Вайоцдзорской области, около 13:15 к перекрестку 8-й, 14-й и Центральной улиц населенного пункта Малишка подошла 47-летняя женщина. Не подчинившись неоднократно предъявляемым сотрудниками полиции законным требованиям и игнорируя их призывы, около 14:40 во дворе частного дома в населенном пункте Малишка, с целью воспрепятствования законной служебной деятельности премьер-министра Республики Армения, она попыталась применить насилие в отношении Никола Пашиняна, метнув имевшийся у нее зонтик в направлении премьер-министра Армении.

По факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 44-452 УК Армении (покушение на преступление, применение насилия к должностному лицу в целях вмешательства в законную служебную или политическую деятельность должностного лица). Ведется следствие», — заявили в СК.

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