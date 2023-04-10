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Российские силы ПВО начали отрабатывать «защиту границ» после вступления Финляндии в НАТО

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Российские военные начали отрабатывать защиту северо-западных границ после вступления Финляндии в НАТО, рассказал командующий войсками ПВО-ПРО, заместитель главкома Воздушно-космических сил России Андрей Демин в интервью газете Минобороны РФ «Красная звезда».

«5 апреля Финляндия вошла в состав блока НАТО. Готовится к вступлению в альянс Швеция. В этих условиях войска противовоздушной обороны отрабатывают вопросы по защите государственной границы на северо-западе страны в соответствии с возросшим уровнем угроз», — заявил Демин, не уточнив, как именно военные отрабатывают «защиту границы».

Кроме того, в 2022 году российские силы ПВО получили первые комплексы разведки и противодействия тактическим беспилотникам «РЛК-МЦ» отечественного производства, сообщил Демин. По его словам, эти комплексы предназначены в том числе для борьбы с мини- и микро-дронами и уже используются для прикрытия «критически важных военных и государственных объектов», в том числе в зоне боевых действий в Украине.

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