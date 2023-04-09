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Генштаб ВСУ: Общие потери ВС России составили более 178 тыс. человек

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За сутки украинские военные ликвидировали 470 российских солдат, общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 178 150 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 4 ББМ и 14 БПЛА.

Как передает Генштаб ВСУ, общие боевые потери ВС РФ по состоянию на 9 апреля ориентировочно составили:

— личного состава — около 178 150 (+470) человек ликвидировано,

— танков ‒ 3 636 (+0) ед,

— боевых бронированных машин – 7 024 (+4) ед,

— артиллерийских систем – 2 740 (+13) ед,

— РСЗО — 533 (+0) ед,

— средства ПВО — 282 (+0) ед,

— самолетов — 307 (+0) ед,

— вертолетов — 292 (+0) ед,

— БПЛА оперативно-тактического уровня – 2 312 (+14),

— крылатые ракеты — 911 (+0),

— корабли /катера — 18 (+0) ед.

автомобильной техники и автоцистерн – 5 602 (+3) ед,

специальная техника — 309 (+5).

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