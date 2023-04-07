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Абуталыбова обвинили в присвоении и продаже всех земель в Сураханском районе

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В Сураханском районе 20 лет царил произвол. Буду откровенен, Гаджибала Абуталыбов, который 5 лет проработал главой Исполнительной власти этого района, а после него Ильгар Аббасов в течение 14 лет присвоили и продали все земли в этом районе.

Об этом на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса сказал депутат Этибар Алиев.

«Одним из присоединившихся к ним был проработавший 30 лет председателем Объединения жилищно-коммунального эксплуатационного хозяйства Маис Мамедов, который приходится зятем брату Гаджибалы Абуталыбова. Эти 4 человека присвоили себе весь район. В районе с населением в 220 тысяч человек нет профшколы, зато есть десятки пабов, ресторанов и дискотек. Из-за этих людей невозможно найти земельный участок, который подошел бы под заведение по профобразованию. Эти люди обнесли заборами Гарачухур и Ени Гюнешли, и за миллионы манатов продают территории застройщикам. Необходимо расследовать, как присваивались эти земли. Эти случаи характерны и для других столичных районов», — приводит его слова АПА.

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