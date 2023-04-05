По приглашению Клуба тюркской культуры Американского Университета (TCCAU) посол Азербайджана в США Хазар Ибрагими принял участие в первом мероприятии клуба “Блок послов” в качестве спикера. Данную информацию приводит посольство Азербайджана в США.

Основной целью проведения мероприятия было информирование участников об истории Азербайджана, достигнутых успехах и планах на будущее, а также проведение дискуссий о двусторонних отношениях между США и Азербайджаном, в том числе о роли Азербайджана в вопросах регионального и глобального уровней.

Мероприятие началось с вступительной речи основателя и президента клуба Нурала Алиева, после чего посол был приглашен на трибуну для выступления.

В своем выступлении посол отметил, что Азербайджан в настоящее время проводит политику в области энергетики и коммуникаций, рассказал о роли в обеспечении энергетической безопасности Европы, работе по переходу на альтернативные источники энергии на фоне вызовов, связанных с глобальным изменением климата, и региональных проектах, инициатором которых он является, инфраструктурных проектах, реализованных в направлении превращения страны в транзит между Востоком и Западом, проинформировал участников о проводимой работе по нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном, вокруг упомянутых вопросов проведены обсуждения и даны ответы на вопросы участников.