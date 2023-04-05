Департамент защиты прав потребителей и технического надзора Эстонии (TTJA) закрыл доступ к 53 доменам, через которые можно было смотреть в интернете запрещенные в Европейском Союзе (ЕС) российские телеканалы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«TTJA заблокировал доступ к 53 доменам, через которые можно было смотреть запрещенные в ЕС российские телеканалы, и проинформировал об этом интернет-провайдеров», — говорится в заявлении департамента.

Согласно опросам, упоминание российских каналов в качестве важного источника информации за год снизилось с 33 до 11 процентов, а доверие к ним с 40 до 18 процентов, сообщила глава TTJA Кристи Тальвинг.