Утверждения Армении о т.н. «гуманитарном кризисе» и «блокаде» не отражают действительности.

Об этом глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов заявил на встрече с главой Бакинского офиса Совета Европы (СЕ) Петером Зихом.

Байрамов подробно рассказал собеседнику о существующей ситуации и обстановке в регионе, широкомасштабных работах Азербайджана по строительству и восстановлению на освобожденных территориях, предпринятых страной шагах по открытию коммуникаций и нормализации отношений с Арменией.

Он добавил, что уклонение Арменией от своих обязательств по выводу своих вооруженных сил с территории Азербайджана, использование предназначенной только для гуманитарных целей Лачинской дороги для вывоза природных богатств Азербайджана и сохранения минной угрозы препятствуют установлению мира и безопасности в регионе.