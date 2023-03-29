Украине пришлось вернуть Западу неработающие комплексы ПВО. Об этом в интервью Associated Press рассказал Владимир Зеленский.

По его словам, одна из европейских стран отправила систему ПВО в нерабочем состоянии, которую «приходится менять снова и снова».

Зеленский добавил, что Украине нужно 20 батарей Patriot для защиты неба, хотя, возможно, и этого будет недостаточно, «поскольку ни одна страна в мире не была атакована таким количеством баллистических ракет».

«У нас есть прекрасные решения о Patriots, но у нас их нет на самом деле», — сказал он.

Зеленский еще раз напомнил, что современные истребители Запад также не спешит передавать.

«У нас до сих пор ничего нет, когда речь идет о современных военных самолетах», — добавил он.