После каждого отказа армян встречаться с руководством Азербайджана, возможности их будут уменьшаться. Таким мнением поделился с Minval.az политолог Фархад Мамедов, говоря об отказе армян Карабаха встречаться в Баку.

По словам эксперта, Администрация президента Азербайджана второй раз пригласила армян Карабаха встретиться в Баку.

«Нужно понимать, что между первым и вторым предложением Азербайджан провел операцию в Карабахе и взял под контроль все альтернативные дороги, которые ведут в Лачинский коридор. То есть сформировались новые реалии, которые ограничивают возможности Армении поставлять оружие в Карабах. И уже при новой ситуации прозвучало новое предложение встретиться», — отметил политолог.

Мамедов считает, что это делается со стороны руководства Азербайджана для того, чтобы продемонстрировать всем внешним силам и посредникам, что Баку настроен конструктивно: «но каждый отказ по идее и по логике должен приводить к еще большим изменения ситуации».

Каждый раз после отказа встретиться в Баку или в другой части Азербайджана будет проводиться операция по изменению условий и ситуации, и еще большей парализации действий Армении в Карабахе и группы лиц, узурпировавших власть в армяноязычной части карабахского района Азербайджана, добавил политолог.

Говоря о заявлении главы европейской миссии в Армении Маркуса Риттера о том, что европейская миссия сдерживает Азербайджан, политолог сказал, что история не любит сослагательных.

«Если европейцы оправдывают свое присутствие в Армении сдерживанием Азербайджана, то их надо разочаровать. У Азербайджана нет намерений захватить территории Армении. Доказательством этому является предложение Азербайджана обоюдно признать территориальную целостность друг друга. Второй элемент — это намерение установить КПП на Лачинской и Зангезурской дороге. Эти два пункта говорят о том, что у Азербайджана нет намерений атаковать территорию Армении. Поэтому пусть господин Риттер сначала думает, а потом говорит», — добавил он.

Что касается самой миссии ЕС, то если с территории Армении будет угроза Азербайджану, то миссия ЕС не является препятствием для того, чтобы нанести превентивный удар, как это произошло в сентябре прошлого года, сказал Мамедов.

Говоря о возможном подписании мирного соглашения в Вашингтоне, эксперт сказал, что для Азербайджана не имеет принципиального значения место подписания мирного договора.

«Главное, чтобы этот договор отвечал национальным интересам Азербайджана. Место подписания мирного соглашения скорее будет зависеть от армянской стороны, где ей комфортно будет это сделать, в присутствии кого. Потому что это страна страдает когнитивным диссонансом. С одной стороны, она является членом ОДКБ и ЕС, но тяготеет к США и ЕС. Поэтому, где им комфортнее будет подписать мирное соглашение – это для нас не имеет принципиального значения. Главное — результат», — резюмировал он.

Ниджат Гаджиев