Российская армия должна стать больше. О необходимости ее увеличения заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев в интервью российским СМИ.

«Наша армия должна стать больше. И параметры ее численности объявлены — это не менее 1,5 миллиона человек», — подчеркнул Медведев.

По его словам, на данный момент России необходима смешанная армия, основанная и на призыве, и на контракте. При этом политик подчеркнул, что проведение «спецоперации» существенно повлияло на подходы к формированию российских Вооруженных сил.

Российская «спецоперация» обнажила ряд проблем, существовавших в стране, сказал Медведев.

По словам политика, ряд российских институтов оказался не готов к началу «спецоперации».

«Отдельные институты к проведению СВО, конечно, оказались не в полной мере готовы. Бюрократия тоже, наверное, не в полной мере готова. Технологическая составляющая тоже не в полной мере готова», — пояснил Медведев.

При этом он отметил, что ряд проблем можно решить в короткие сроки, а «какие-то быстро не решаются». В то же время политик подчеркнул, что российское государство сумело стать сильнее за последние несколько лет.

По словам Медведева, российские военкоматы, которые долгое время оставались без внимания властей, пора привести в чувство.

«Те же самые военкоматы: ими не занимались долгое время. В настоящий момент пришла пора их привести в чувство», — заявил политик.

По его словам, в настоящее время уже началась цифровизация военкоматов, которая должна сделать систему удобной, в том числе и для контрактников и призывников. В частности, политик рассказал о своем недавнем визите в Санкт-Петербург, где у него была возможность ознакомиться с тем, как происходит этот процесс в городских учреждениях.