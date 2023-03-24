РФ может нанести ядерный удар по территории Украины в случае попытки ВСУ отвоевать Крым. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев.

«Если говорить о каких-то серьезных наступлениях, которые связаны с попыткой отвоевать Крым, совершенно очевидно, что это основание для применения всех средств защиты, включая предусмотренные Основами доктрины ядерного сдерживания, когда использование любых видов вооружения против России грозит существованию самого государства», — заявил Медведев.

Он добавил, что попытка отколоть часть государства — это посягательство на существование самого государства.

«Поэтому делайте выводы сами: здесь совершенно очевидно есть основания для применения любого оружия. Абсолютно любого. И я надеюсь, это понимают наши «друзья» за океаном», — сказал он.