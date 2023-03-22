19:51 В связи с произошедшим ДТП на место прибыли бригады скорой помощи Центральной больницы Абшеронского района. Об этом говорится в сообщении TƏBİB.

Мехрибан Заки госпитализирована в Больницу скорой медицинской помощи при Сумгайытском медцентре. Ей были оказаны необходимые медицинские услуги, в настоящее время ее лечение продолжается в реанимационном отделении. Ее состояние оценивается как средней тяжести.

Диляре Алиевой оказана первая медицинская помощь, сейчас ее тоже госпитализируют в Больницу скорой медицинской помощи при Сумгайытском медцентре.

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19:10 В результате дорожно-транспортного происшествия погиб известный телепродюсер, режиссер, заслуженный деятель культуры Азербайджана Огтай Алиев.

Инцидент произошел в Абшеронском районе, уточняет «Репорт».

По предварительным данным, автомобиль марки Toyota Lexus сошел с проезжей части дороги и перевернулся. В результате ДТП пострадали находившиеся в машине народная артистка Мехрибан Заки и заслуженная артистка и известная актриса Диляра Алиева.