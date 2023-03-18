Посещение в минувшую субботу президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым освобожденного от оккупации села Талыш и его выступление перед возвращающимися после долгих лет изгнания на родные земли жителями этого села стало еще одним знаковым событием уходящей недели.

Также на этой неделе, напомним, состоялся визит главы Азербайджанского государства в ФРГ, где он встретился сперва с федеральным президентом этой страны Франком-Вальтером Штайнмайером, а затем и с главой федерального правительства Олафом Шольцем, после чего запомнилось его яркое выступление на внеочередном саммите Организации тюркских государств в Анкаре.

Если сложить три его выступления — более протокольное в Берлине, затем речь среди друзей в Анкаре и, наконец, выступление перед простыми сельчанами в освобожденном Талыше, каждая пядь которого пропитана кровью доблестных азербайджанских воинов — то в совокупности выстроится многоуровневый, но, в то же время, предельно чёткий и ясный набор месседжей, адресованный тем, кто должен его услышать.

Думаем, не стоит даже гадать, кто является его адресатом. В Ереване, возможно, под лупой изучали и анализировали каждое слово президента Алиева (по крайней мере, должны были бы). А если нет, то тем хуже для самих же руководителей Армении. Ведь анализ тезисов, прозвучавших в выступлениях главы государства, обнажил, наряду с открытыми предупреждениями, также целый ряд сигналов, на первый взгляд не совсем заметных. Параллели, проведенные между сегодняшним днем и последними годами перед 44-дневной Отечественной войной 2020 года, носили в себе ясный намёк: соседи, изучите преподнесённый вам урок и усвойте его результат, иначе придется устроить вам «дополнительное занятие».

Данный конкретный посыл в выступлениях президента Алиева был настолько «оголённым» (в том смысле, что он был сформулирован предельно открыто, без всяких намёков), что не уловить его было невозможно. Даже школьники могли почувствовать. Если же в руководстве Армении по-прежнему не понимают, насколько близко к краю пропасти они своим самоубийственным упрямством подвели свое государство, то жалеть нам не остается никого. Как можно не чувствовать, что предупреждение президента Алиева последнее! Как можно этого не понимать!

Тут можно вспомнить также интервью помощника президента Азербайджана — заведующего отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Азербайджана Хикмета Гаджиева, в котором тот сравнил выпад Армена Григоряна о том, что его страна, дескать, не намерена подписывать мирное соглашение, в котором не будут обозначены «гарантии прав и безопасности» армян Карабаха, с теми безответственными заявлениями, которые три года назад, собственно, и завели переговорный процесс в тупик и подвели ситуацию к войне 2020 года — а именно, клич премьер-министра Армении Никола Пашиняна «Арцах это Армения, и точка», призыв горе-министра безуспешной обороны этой страны Давида Тонояна к «новой войне за новые территории» и выдвинутые Николом Пашиняном сразу после товузских боев лета 2020 года абсурдные «семь принципов».

Одного этого напоминания Хикметом Гаджиевым в своем интервью факторов, приведших тогда к войне, было достаточно для армян (той части армянского общества, которая способна думать и читать между строк), чтобы содрогнуться — сегодня ситуация вновь приблизилась к краю пропасти. Дальше — новая катастрофа.

Поза, в которую сегодня встала Армения — не лучшее решение. Пожалуй, худшее! Прошло уже больше двух лет с капитуляции Армении в войне, а мирное соглашение всё ещё не подписано; территориальные претензии, несмотря на подписанные осенью прошлого года в Праге и Сочи заявления о приверженности Еревана к Алма-Атинской Декларации и Уставу ООН, по-прежнему звучат (вмешательство во внутренние дела Азербайджана, коим является Карабах, это и есть территориальная претензия); пункты 4 и 9 Трехстороннего Заявления до сих пор не выполнены; более того, милитаризация Карабаха наращивается, туда завозится вооружение; от обсуждения вопросов реинтеграции (неизбежной, кстати) сепаратисты уклоняются, приглашение на диалог в Баку они отвергают; по поводу оккупированных анклавов правительством Пашиняна выдвигаются какие-то абсурдные доводы о степени «правовой обоснованности» их «передачи» Азербайджану (хорошо, в таком случае, давайте обсуждать также «правовую обоснованность» передачи Зангезура Армении в ноябре 1920 года); Лачинская дорога используется с целью подготовки к реваншу, а не в гуманитарных целях; расхищаются природные богатства Азербайджана, загрязняется при этом окружающая среда, да еще и отказывать смеют засланные казачки в праве столичных инспекторов на проведение мониторинга.

Можно продолжить этот ряд. И общая картина, которая сложится, создаст впечатление, что будто не Армения потерпела в войне поражение и была принуждена взять на себя обязательства. Которые теперь, оказавшись за широкими спинами российского миротворческого контингента (к нему у нас будет отдельный разговор) и так называемых «гражданских» лиц из миссии Евросоюза, можно «не выполнять».

Соседи, не выполнять не получится. Еще раз ознакомьтесь с последними выступлениями Президента Алиева в Анкаре и Талыше и интервью его помощника Хикмета Гаджиева изданию «Репорт». И найдите в них то, чего вы сегодня, похоже, упорно не хотите замечать.

А потом оглянитесь вокруг, поднимите голову, посмотрите на небо. Воздух «беременен» грозой. Над головами очень густые и чёрные тучи. Которые в любой момент — ЛЮБОЙ МОМЕНТ! — могут обернуться грозой, которая окажется последней для многих ваших граждан.

Пока еще есть шанс выйти сухим из этой грозы — объявите о принятии того, что от вас ожидают! Время истекает.

Зухраб Дадашов