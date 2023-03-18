Срок действия «Зернового соглашения» продлен на 4 месяца.

Об этом заявил министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

По его словам, срок действия «Зернового соглашения» продлен еще на 120 дней.

«Я благодарен генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу, Президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, министру обороны Турции Хулуси Акару и другим партнерам за приверженность договоренностям. В результате наших совместных усилий 25 млн тонн украинского зерна экспортировано на мировые рынки», — сказал украинский министр.