Апелляционный суд Армении принял решение об аресте экс-командующего третьим армейским корпусом генерал-майора Григория Хачатурова, сообщила Sputnik Армения пресс-секретарь Высшего судебного совета Лилит Шабоян.

Как сообщил адвокат Акоп Енокян, защита еще не получила решение Апелляционного суда.

21 февраля Антикоррупционный суд в Ереване не стал арестовывать экс-командующего третьим армейским корпусом генерал-майора Григория Хачатурова. Генпрокуратура Армении обжаловала это решение в Апелляционном уголовном суде.

Бывшего командира 3-го армейского корпуса задержали после того, как генпрокурор Анна Вардапетян получила одобрение парламента на уголовное преследование экс-министра обороны Сейрана Оганяна. Оба бывших высокопоставленных военных обвиняются в махинациях с продажей территории двух воинских частей. Оганян уже заявлял, что это были старые и разрушенные здания и земли, которые не эксплуатировались и были источником дополнительных расходов для бюджета.

Генерала обвиняют в отмывании денег в 2006-2010 гг., когда он был командиром одной из воинских частей. Речь идет о предполагаемом злоупотреблении должностным положением и легализации крупной недвижимости (отмывание денег).