Во Франции наблюдается множество проявлений исламофобии.

Об этом заявил исполнительный директор Бакинского международного центра мультикультурализма (БМЦМ) Реван Гасанов на международной конференции «Исламофобия как специфическая форма расизма и дискриминации: новые глобальные и транснациональные вызовы», передает Report.

Он отметил важность проведения международной конференции в Баку. По его словам, это является подтверждением мультикультурализма Азербайджана.

«Я считаю, что общества должны бороться с исламофобией. Например, во Франции мы наблюдаем много проявлений исламофобии. Я не зря упомянул Францию. Потому что сейчас в этой стране проживает 5 миллионов мусульман. В некоторых обществах последователи ислама маргинализированы. Это одна из главных причин, которая закладывает основы религиозной дискриминации в обществах».