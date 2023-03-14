К сожалению, руководство Армении, когда-то признавшее Карабах Арменией, утратило шанс на мир. В 2019 году премьер-министр сегодняшней Армении сказал, что «Карабах – это Армения, и точка», и это фактически стало самым большим ударом по мирным переговорам.

Об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев 14 марта в Берлине в заявлении для прессы после встречи с канцлером Германии Олафом Шольцем. Его слова приводит «Азертадж».

«В 44-дневной Отечественной войне мы доказали, что Карабах – это Азербайджан, и восклицательный знак. Этот восклицательный знак мы поставили в Шуше 8 ноября 2020 года», — подчеркнул глава государства.