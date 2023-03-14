На территории бульвара у озера Беюкшор состоялось открытие дорожки для бега.

В церемонии открытия приняли участие министр экологии и природных ресурсов Мухтар Бабаев, министр молодежи и спорта Фарид Гаибов, замминистра Мариана Василева, атлеты Назим Бабаев, Екатерина Сарыева, паралимпийский чемпион Ламия Велиева, спортивные послы Айнур Иманова и Алия Пашаева.

Дорожка для бега протяженностью 725 метров и шириной 2.40 метра введена в эксплуатацию при совместной поддержке министерства молодежи и спорта и министерства экологии и природных ресурсов в целях обеспечения здорового образа жизни населения.