В результате специальных оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками правоохранительных органов, в Азербайджане были выявлены и задержаны 32 человека, осуществлявших под прикрытием религии диверсию и подрывную деятельность, сообщает АПА.

Задержанные — Нахид Гахраманов, Рустам Исмаилов, Бахруз Керимов, Эльвин Насиров, Самир Исаев, Нихат Халилов, Маариф Агаев, Сакиф Агабалаев, Эльнур Мейбуллаев, Рза Рзаев, Турал Велиев, Бахтияр Бабашов, Мехман Фаталиев, Мурад Абдуллаев, Эльданиз Агаев, Амал Ахмедов, Джейхун Ильясов, Турал Гасанов, Хилал Асадов, Нариман Бахышов, Анар Халилов, Ильгар Мусаев, Шахин Вердиев, Хасил Рустамов, Исмаил Исмаилов, Эльвин Гулиев, Ульви Алиев, Вусал Алыш, Низами Ахмедов, Рахид Ибишов, Мансур Велишов и Ровшан Джаббаров, именующие себя верующими, посредством соцсетей, в местах поклонения, на других церемониях, где собирались люди, злоупотребляя свободой вероисповедания в нашей стране, вели пропаганду в пользу Ирана, выполняли из-за рубежа задание по подрыву сложившихся в Азербайджане традиций толерантности.

Они заявляли о создании государства «Кериме», выступали с открытыми призывами к насильственному изменению существующего конституционного строя Азербайджанской Республики. Указанные лица, выполнявшие заказы иностранных спецслужб, планировали сеять религиозную дискриминацию, создавать противостояние, беспорядки в обществе, пропагандировать религиозный радикализм.

Расследованием было установлено, что на пропаганду религиозного радикализма в Азербайджане и финансирование другой подрывной деятельности они тратили крупную сумму денег, полученную от продажи наркотических средств, отправляемых из Исламской Республики Иран.

Продолжаются оперативно-розыскные и следственные мероприятия.