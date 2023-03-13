Обнародовано количество останков, которые Армения передала Азербайджану.

Cекретарь Государственной комиссии по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан, глава Рабочей группы Исмаил Ахундов в интервью АПА сообщил, что в зоне временной ответственности российского миротворческого контингента с февраля 2021 года по декабрь 2022 года противоположная сторона передала 67 мешков со смешанными останками, которые, как сообщается, принадлежат 148 лицам.

«Однако в результате проведенных экспертиз и назначенных соответствующих экспертиз было установлено, что смешанные останки, переданные другой стороной, принадлежат 117 людям», — подчеркнул он.