Один человек погиб, еще 23 — пострадали в результате аварии с участием автобуса со школьниками на юге Армении.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

В сообщении отмечается что 10 марта в 14:20 в отдел полиции Гафана поступил сигнал о том, что на трассе Гафан — Арачадзор автобус ПАЗ вылетел с проезжей части и, перевернувшись, упал сначала в овраг, затем в реку.

Все пострадавшие были доставлены в медцентр Гафана, одна из них, 53-летняя Тамара Давтян, скончалась.

Ведется расследование для установления всех обстоятельств инцидента.