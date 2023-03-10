Лачинская дорога всегда была открыта для нормального движения.

Об этом в ответе послу США в Армении заявил начальник управления пресс-службы МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде.

«Лачинская дорога всегда была открыта для обычного движения и не предназначалась для незаконных военных и экономических целей. Азербайджан принимает все имеющиеся в его распоряжении меры для обеспечения беспрепятственного движения по дороге.

Для прозрачности и безопасности пограничный контроль между Азербайджаном и Арменией является обязательным.