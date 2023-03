Лачинская дорога всегда была открыта для нормального движения.

Об этом в ответе послу США в Армении заявил начальник управления пресс-службы МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде.

«Лачинская дорога всегда была открыта для обычного движения и не предназначалась для незаконных военных и экономических целей. Азербайджан принимает все имеющиеся в его распоряжении меры для обеспечения беспрепятственного движения по дороге.

Для прозрачности и безопасности пограничный контроль между Азербайджаном и Арменией является обязательным.

Lachin road has always been open for normal traffic, & not intended for illegal military and economic purposes. #Azerbaijan takes all measures at its disposal to ensure unimpeded movement on the road.

For the transparency & security, border checkpoint control btw🇦🇿&🇦🇲 is a must. https://t.co/qLgNkoOkUk

— Aykhan Hajizada (@Aykhanh) March 10, 2023