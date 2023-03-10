НАТО отправит в зону бедствия в Турции дополнительную партию палаток на 4 тыс. человек.

Об этом сообщил министр национальной обороны Хулуси Акар в ходе посещения провинции Хатай, передает «Анадолу».

Хулуси Акар в сопровождении начальника Генштаба ВС Яшара Гюлера, посетил палаточный лагерь на 2,4 тыс. человек, созданный в поселке Отенчай при координации Управления по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции (AFAD), Министерства национальной обороны и НАТО.

Представители НАТО и турецкие военные проинформировали главу ведомства о ходе работ.

Министр отметил, что в зоне бедствия в Турции продолжается строительство палаточных городков НАТО, на первом этапе проводится монтаж и сборка жилых помещений и объектов первичной необходимости.

Акар указал на комфортабельность строящегося лагеря будь то в плане жилья или социальных объектов.

«Это все будем улучшать. С одной стороны обеспечиваем граждан жильем, с другой- формируем все условия, чтобы они могли пользоваться объектами социального характера», -отметил Акар.

По словам министра, будут установлены и широкие палатки, которые будут использоваться как помещения для обучения детей разных возрастов, от начальной школы до абитуриентов.

В палаточный лагерь также назначены учителя, которые помогут детям не отставать от школьной программы.

«В Хатае продолжается установка палаток НАТО в целом на 4 тыс. человек. Дополнительно Альянс отправит палатки еще на 4 тыс. человек. Достигнута договоренность по данному вопросу»,- сказал глава оборонного ведомства Турции.

Палаточный лагерь НАТО в Отенчай охватывает территорию в 100 тыс. кв. метров. Территорию зачистили и подготовили к строительству за 8 дней.