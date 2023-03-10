Гражданский суд в Париже отклонил иск жены президента Франции Эммануэля Макрона Брижит против двух женщин, заявлявших, что она сменила пол, сообщает France24 со ссылкой на постановление суда.

По данным издания, гражданский суд отклонил иск, поскольку счел неверной избранную стороной обвинения формулировку. В то время как истцы требовали компенсации за нарушение прав на личную жизнь, в суде постановили, что версия стороны обвинения должна квалифицироваться как публичная клевета.

Иск в уголовный суд с такой формулировкой Макрон подала одновременно с иском в гражданский, в феврале 2022 года, разбирательства продолжаются. По словам Брижит, ответчицы меняли ее данные на справочных сайтах.

Ответчицы распространяли информацию, согласно которой Брижит Макрон родилась мужчиной и сменила пол. У супруги президента Франции есть трое детей.