7 марта в Баку и на Абшеронском полуострове с ночи до второй половины завтрашнего дня ожидаются дожди. Сильный северо-западный ветер днем сменится умеренным северо-восточным.

Как сообщает Национальная гидрометеорологическая служба, температура воздуха ночью составит 5-8° тепла, днем 8-12 ° тепла. Атмосферное давление повысится с 758 мм ртутного столба до 768 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 60-70%.

В районах Азербайджана местами ожидаются осадки. В некоторых местах будет туман. Западный ветер ночью и утром будет периодически усиливаться.

Температура воздуха ночью составит 3-7° тепла, днем 12-17° тепла, в горах ночью 2-7° мороза, днем 0-5 ° тепла.