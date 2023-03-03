Корпорация Apple приостановила гарантийное обслуживание ноутбуков MacBook и планшетов iPad в России. Как сообщили «Интерфаксу» в нескольких сервисных центрах и службе поддержки Apple, причина такого решения — ограничения на импорт в Россию, в том числе запчастей.

В службе поддержки Apple и авторизованных сервисных центрах подчеркнули, что речь идет именно о временной приостановке, а не о прекращении гарантийного обслуживания, но не смогли уточнить, когда его могу возобновить.

Гарантийное обслуживание телефонов iPhone осуществляется в обычном режиме.