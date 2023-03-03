Президент Ильхам Алиев направил письмо с соболезнованиями президенту Греции Катерине Сакелларопулу.

«Уважаемая госпожа президент,

Мы крайне опечалены известием о том, что много людей погибло и пострадало в результате столкновения пассажирского поезда с товарным в районе города Лариса.

От своего имени и от имени народа Азербайджана выражаю глубочайшие соболезнования вам, семьям и родственникам погибших, всему греческому народу, желаю скорейшего выздоровления пострадавшим», — говорится в письме.