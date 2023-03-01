Возобновился рабочий диалог властей Азербайджана и представителей армянской общины Карабахского региона. Депутат парламента Азербайджана Рамин Мамедов, назначенный переговорщиком с армянами Карабаха, уже провёл первую встречу с их представителями — при посредничестве российских миротворцев.

Встреча прошла в Ходжалы, в штаб-квартире РМК. В ней, как уже рассказывал Minval, принимал участие руководитель группы по вопросам незаконной эксплуатации природных ресурсов Масим Мамедов. В эту группу, напоминают в Баку,. входят эксперты Министерства экологии и природных ресурсов, Государственной службы по имущественным вопросам при Министерстве экономики и ЗАО «AzerGold». А обсуждали в ходе встречи — пока предварительно — реинтеграцию армян Карабаха в правовое, политическое, экономическое и социальное пространство Азербайджана.

А теперь — немного закулисья. С самого начала, еще до 44-дневной войны, когда армянская сторона истерично требовала допустить армян Карабаха к переговорам, в Баку отмечали: на каком-то этапе диалог с армянами Карабаха начнётся, но не сейчас.

А теперь ситуация уже другая. Азербайджан одержал победу в войне. Эта страница истории уже перевёрнута. Прежние переговорные пакеты с разговорами о «временном статусе», «юридически обязывающем референдуме» и прочих «конфетках» для сепаратистов отправились в архив вместе с Минской группой ОБСЕ. Вопрос Карабаха не является даже частью переговоров с Арменией по мирному соглашению. Тема закрыта и больше не откроется.

И самое главное, президент Азербайджана Ильхам Алиев еще в Мюнхене очертил два переговорных вектора: один — обсуждение с Арменией будущего мирного договора (где, напомним еще раз, не будет никакого «особого статуса» Карабаха), а второй — диалог с армянской общиной Карабахского региона, но без присутствия ввезённых контрабандой московских криминальных олигархов.

Тем более понятно, что обсуждать с представителями армянской общины Карабахского региона Азербайджан будет опять-таки не статус, а реинтеграцию армянской общины вообще и конкретные рабочие вопросы в частности. Диалог с армянами Карабаха идет, но это совсем не то, чего требовали сепаратисты до 44-дневной войны. Баку продвигает свою повестку дня, максимально приближая регион к настоящему миру, а не перемирию. Частью этой стратегии являются и КПП на Лачинской дороге, и вопросы мониторинга рудников, и многое другое.

В Баку неоднократно подчёркивали, что армяне Карабаха — это граждане Азербайджана, и что теперь, когда война закончена, а в «нагорно-карабахском конфликте» поставлена точка, нет альтернативы реинтеграции армянской общины Карабаха в азербайджанское общество. А эта реинтеграция — не только политическое решение, а еще и множество технических, юридических, социальных вопросов, начиная от начисления трудового стажа для пенсий и заканчивая переключением Ханкенди на подачу газа, электроэнергии и воды из азербайджанских сетей. И все эти вопросы необходимо решить до того, как регион покинут российские миротворцы — а их появление в Карабахе как раз и должно было создать эффект, если угодно, «шлюзовой камеры», выход из которой — полное восстановление суверенитета Азербайджана над той частью Карабахского региона, где сегодня временно развёрнуты миротворческие силы. Понятно, что эта реинтеграция не произойдёт за одну ночь, как обновляются программы на современных гаджетах. Понятно, что армянам Карабаха нужно дать время определиться с собственным выбором.

Но сам факт подобных встреч и диалога на нынешнем фоне — это очень важные «подвижки». В Ханкенди понимают, что восстановлению суверенитета Азербайджана над нынешней зоной временного размещения РМК альтернативы нет. Диалогу с властями Азербайджана на условиях властей Азербайджана — тем более. И если теперь в Карабахе Араик Арутюнян, который точно не «агент влияния Баку», отправляет Рубена Варданяна в отставку, после чего возобновляется такой рабочий диалог — это наглядная демонстрация, что политическую ситуацию в Ханкенди теперь определяет Баку.

Отдел политики Minval.az