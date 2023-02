Масштабы трагедии Ходжалы были настолько велики, что утаить ее не удалось. Сообщения о ней попали в мировые СМИ. И это наносило сильный удар по тем стереотипным представлениям, которые армагитпропу удалось сформировать о себе и азербайджанцах. Этот стереотип можно выразить в нескольких словах: «маленький культурный и многострадальный народ» и «полудикие кровожадные кочевники». Кровавое преступление разрушило этот миф – белые одежды оказались залитыми кровью, и из-за образа жертвенного ягненка явно проступил волчий оскал.

Два независимых расследования, проведенных в начале марта 1992 года двумя правозащитными организациями Human Rights Watch (бывшая «Хельсинская группа») и российской «Мемориал», привели к однозначному вердикту и подтвердили очевидное – убийство сотен гражданских жителей Ходжалы – азербайджанцев совершено армянскими военными силами при поддержке военнослужащих российского 366-го мотострелкового полка, размещавшегося в Ханкенди (в армянском Степанакерте).

Армянам требовалось срочно предпринять меры, чтобы дезавуировать прямое участие армянских военных в расправе, и армагитпроп – армянские СМИ, сотни интернет пропагандистов принялись за дело. И понесся поток грязной лжи. В информационное поле были вброшены десятки лживых оправданий, среди которых были и абсурдные. В частности, утверждалось, что якобы армянской стороной был предоставлен гуманитарный коридор для выхода гражданского населения из города, и именно здесь, зная о нем, сами же азербайджанские военные расстреляли своих соотечественников.

К продвижению этого кощунства в информационном поле присоединилось и правительство Армении. В марте 1997 года, на 5-летнюю годовщину трагедии, министр иностранных дел Армении Александр Арзуманян направил письмо исполнительному директору Human Rights Watch Холи Картнер, в котором в очередной раз пытался снять вину с армян и обвинить азербайджанцев в расправе над своими же соотечественниками. В числе министерских «доказательств» было и то, что якобы до штурма армяне предлагали вывести гражданское население из Ходжалы, но азербайджанская милиция расстреливала тех, кто пытался это сделать…

В «Ответе на письмо армянского правительства» Холи Картнер вновь подтвердила результаты своего независимого расследования и отчета (март 1992 г.), и вновь возложила всю вину за массовое убийство гражданского населения на армянские вооруженные отряды:

«Мы возлагаем прямую ответственность за убийства мирного населения на карабахские военные силы (We place direct responsibility for the civilian deaths with Karabakh Armenian forces)…

Ни наш обзор и версия происшедших событий, ни отчет «Мемориала», ни опрос азербайджанских беженцев из Ходжалы и других сел Нагорного Карабаха, приведенные в отчете, не могут поддержать мнение, что азербайджанские силы преднамеренно препятствовали эвакуации гражданских лиц, или что они расстреливали своих сограждан. Мы глубоко расстроены и обеспокоены, что министерство (МИД Армении – ред.) умышленно или неосознанно, связало наш отчет со взглядами, которые мы отвергаем, и которые наш отчет не отражает. (Yet we place direct responsibility for the civilian deaths with Karabakh Armenian forces. Indeed, neither our report nor that of Memorial includes any evidence to support the argument that Azerbaijani forces obstructed the flight of, or fired on Azeri civilians)», — говорится в письме.

В письме Холи Картнер не удержалась, чтобы не напомнить Арзуманяну о еще одной его лжи. Она указала на традиционные несовпадения «армянских цифр» с реальными. Количество перемещенных лиц армянской национальности из Аз.ССР в 1988-1990 гг. оказалось почти в два раза меньше, чем привел Арзуманян (600 тыс./Арзуманян и 300-330 тыс./Холи Кртнер).

«Мы приглашаем правительственные и межправительственные организации использовать наш отчет, и искренне надеемся, что больше не повторятся попытки исказить содержание нашего отчета 1992 г.», — написала Холи Картнер.

Эти слова «искренне надеемся, что больше не повторятся попытки исказить» были адресованы лично министру иностранных дел А.Арзуманяну.

Эльдар Гиннесли