Сегодня в Украину с рабочим визитом прибыл министр обороны Эстонии Ханно Певкур.

Об этом сообщил в Facebook министр обороны Украины Алексей Резников.

«Был рад сегодня вновь приветствовать в Киеве своего друга и коллегу министра обороны Эстонии Ханно Певкура. Это уже не первый визит нашего большого друга в Киев», — написал он.

Резников добавил, что помощь Эстонии Украины превысила 1% ВВП страны.

«Переоценить помощь Эстонии трудно. Только представьте — общая сумма помощи Украине от Эстонии уже превысила 1% ВВП! Постоянная поддержка в рамках «Рамштайна», гаубицы 155 мм, инициатива «1 миллион снарядов 155 мм для Украины», полевые госпитали и лечение наших воинов — это лишь небольшой перечень того, что для нас делает дружественная Эстония», — заявил министр.