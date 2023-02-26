Канцлер Германии отметил, что в документе нет пункта о выводе российских войск с территории Украины.

Канцлер Германии Олаф Шольц отреагировал на «мирный план» Китая по урегулированию войны в Украине. Он раскритиковал предложения Пекина, при этом согласившись с пунктом о недопущении применения ядерного оружия, сообщает Welt.

Шольц отметил, что в предложенном Китаем документе нет четкой позиции по выводу российских оккупационных войск с территории Украины.

«С моей точки зрения, нет четкой линии, которая бы говорила: российские войска также должны быть выведены», – подчеркнул канцлер Германии, добавив, что «никакого диктованного мира по-русски быть не может».

В то же время осуждение Китаем применение ядерного оружия Шольц назвал «правильным».