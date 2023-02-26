Вот уже 31 год прошёл с той ночи с 25 на 26 февраля 1992 года. Ночи, когда расстреляли Ходжалы. Уничтоженный город. 613 убитых, включая 106 женщин, 63 малолетних ребенка, 70 стариков. 8 семей уничтожены полностью. 25 детей потеряли обеих родителей, 130 — одного родителя. 56 человек убиты с особой жестокостью. Это не просто цифры. Это обвинительный акт.

Строго говоря, Ходжалы не был единственным эпизодом намеренного геноцида азербайджанского народа в ходе первой карабахской войны. Часть ее истории — это и расправы над мирным населением Баганис-Айрума, Гарадаглы, Малыбейли, Баллыгая…Но именно здесь намеренное уничтожение мирного населения достигло своего апогея. И вряд ли это был, скажем так, «эксцесс исполнения». Ходжалы уничтожали намеренно. И бойню мирного населения тоже учинили намеренно. Этот город занимал очень выгодное стратегическое положение — на главной дороге Аскеран-Ханкенди, здесь находится единственный в Карабахе аэропорт. Но жителей Ходжалы приговорили к смерти не только из-за военно-тактических соображений. И иностранные журналисты, включая Томаса де Ваала, не зря говорили о «преднамеренной акции устрашения». Ошалев от безнаказанности, армянские агрессоры показывали, что не пощадят никого — ни женщин, ни детей, ни стариков. Вся вина которых была в том, что они азербайджанцы и живут на азербайджанской земле, но эта земля приглянулась Армении. Знаменитая фраза Сержа Саргсяна: «До Ходжалы азербайджанцы думали, что с нами можно шутки шутить, они думали, что армяне не способны поднять руку на гражданское население. Мы сумели сломать этот стереотип. Вот что произошло» — не оставляет на этот счет сомнений.

Палачи Ходжалы были уверены в своей безнаказанности. И не ждали, что съемки Чингиза Мустафаева взорвут общественное мнение не только в Азербайджане, но и за рубежом. Что после столь чудовищной бойни пошатнутся совсем другие «стереотипы» — о «жестоких азербайджанцах и многострадальных армянах». Что, наконец, в карабахской войне добро и зло расположены совсем не на тех сторонах линии фронта, где их предписывалось искать согласно все тем же конфессиональным стереотипам.

Но была еще одна сторона Ходжалинского геноцида, о котором и сегодня многие очень не любят вспоминать. Это — соучастие в этом преступлении российского 366-го мотострелкового полка. Точнее, истинные причины столь горячего соучастия. Есть, конечно, официальная версия: полк остался без чёткого руководства и приказа в эпицентре боевых действий, он просто «разложился» и прогнил настолько, что его бронетехнику и личный состав отцы-командиры сдавали в аренду армянским боевикам, разумеется, на деньги, присланные армянской диаспорой. Это правда. Но не вся.

Вспомним: Ходжалинский геноцид — это конец февраля 1992 года. Когда Азербайджан уже был признан многими странами мира, но еще не успел вступить в ООН, Когда во внешнем мире еще не было полной ясности, как следует относиться к независимости союзных республик и не «слепятся» ли они очень скоро в новое «интеграционное объединение». Наконец, не было даже полной ясности, будут ли новые независимые государства создавать свои вооруженные силы или же появятся «единые вооруженные силы СНГ». И на этом фоне 366-й полк устраивал вместе с армянскими агрессорами расправу над жителями Ходжалы с понятным смыслом: продемонстрировать «этим азибижанцам», что никакие национальные вооруженные силы, которые тогда существовали только на бумаге, не смогут обеспечить безопасность мирного населения, и остается только идти на поклон к России.

А мы выстояли. Не сломались. Пройдя через оккупацию своих территорий и гуманитарную катастрофу, через боль и трагедии, по кирпичику, стиснув зубы, строили свое государство. Пробивали информационную блокаду и совершали свой «дипломатический переворот». Создавали и вооружали действительно современную и боеспособную армию. Чтобы через три десятка лет услышать от своего президента и победоносного верховного главнокомандующего: «Совершая Ходжалинский геноцид, Армения по существу хотела сломить волю азербайджанского народа. Неслучайно руководители Армении – военные преступники отвечая на вопрос об этом в интервью иностранным журналистам, с чувством гордости отмечали, что да, Армения совершила это военное преступление против мирного населения, чтобы азербайджанский народ видел, что руководство Армении может поднять руку и на мирное население. Мы же отомстили за жертв Ходжалы на поле боя. Разгромив армянскую армию в продолжавшейся 44 дня Второй Карабахской войне, освободив свои исторические земли от захватчиков, мы одновременно отомстили и за жертв Ходжалы. Азербайджан как сильное государство никогда не позволит, чтобы армянский фашизм вновь поднял голову, хотя такие тенденции проглядываются».

Добавим от себя: планы повторить такую расправу над мирным населением Азербайджана действительно существуют. Армянские националисты изменились мало. Но изменился Азербайджан. Это уже не страна февраля 1992 года, где защитники Ходжалы «бомбардировали» Баку сообщениями, что у них катастрофически не хватает боеприпасов, а тогдашний верховный главнокомандующий Аяз Муталибов рассуждал в интервью о двубортных костюмах и широких галстуках. И не Азербайджан времен Народного Фронта.

Есть известное выражение: народ, забывший свое прошлое, обречён пережить его вновь, В Азербайджане не хотят создавать культа вражды и ненависти. Сегодня именно Азербайджан выступает с мирными инициативами и предлагает Армении основные принципы будущего мирного договора.

Но это не значит, что мы сегодня погрузились в послевоенное благодушие и забыли о Ходжалы. И этот страшный опыт заставляет уже по-другому воспринимать новости с других «театров военных действий». Потому что через 30 лет будет уже украинская война. Будет чудовищная расправа над мирным населением в Буче под Киевом, которая нам, гражданам Азербайджана, слишком ярко и рельефно напомнила Ходжалы, где были не только армянские боевики, но и 366-й полк. Будет обсуждение на пабликах российских домохозяек в Facebook, как отстирать с одежды пятна крови. И возможно, те «хозяйственные» советы действительно помогут отстирать наворованные в домах мирных жителей ковры и одежду. Но совесть и офицерскую честь так уже не отмоешь. Ни от Ходжалы, ни от Бучи, ни от Алеппо.

Редакция Minval.az