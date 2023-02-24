Стоявшие за Рубеном Варданяном люди поняли, что «проект Варданян» не сработает. Об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов.

«Мы с первого дня говорим, что мы готовы говорить с армянским населением Карабаха, были положительные результаты. Но тот человек [Рубен Варданян], который приехал в Карабах со стороны или был заслан, играя в чьи-то игры, не может быть для нас стороной для переговоров. Те люди, которые стояли за ним, поняли, что «проект Варданян» не сработает», — заявил Байрамов.

Он напомнил, что Армения долгие годы незаконно заселяла оккупированные на тот момент территории Азербайджана армянами из других стран.

«Между Варданяном и этими людьми нет никакой разницы. Он не имеет никакого отношения к Карабаху», — добавил министр.