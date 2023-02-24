Вопрос не в том, покинет ли Армения ОДКБ, а покинет ли ОДКБ Армению? ОДКБ не признает границы Армении, и это серьезная проблема. Нет границы — нет зоны ответственности. Об этом заявил секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян в интервью Factor.

Григорян подчеркнул, что Армения поднимала этот вопрос, но он до сих пор не решен.

«Алма-атинским договором отмечается, что государства-члены Советского союза, которые имели административные границы, после независимости «получают» эти границы в качестве государственных. У Армении есть граница с Азербайджаном, может, на некоторых участках не проведена демаркация, но это вопрос нескольких метров. Суверенная территория Армении в 29,8 тыс. км известна», — сказал он.