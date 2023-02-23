Власти Молдовы опровергли опубликованную Министерством обороны России информацию о готовящейся провокации против Приднестровья.
«Мы призываем к спокойствию и приглашаем общественность следить за официальными и заслуживающими доверия источниками Республики Молдова», — сообщается в правительственном Телеграм-канале.
В сообщении говорится, что молдавские учреждения сотрудничают с зарубежными партнерами и в случае угрозы для страны общество немедленно будет проинформировано.
Ага , Украина тоже была информирована. Все равно нацики из Москвы наапали 24 февраля. С этими фашистами , как Кобзон, Путин, Пригожин , надо держать ухо востро.