Министерство обороны РФ сообщает, якобы Украина готовит «вооруженную провокацию» против Приднестровья и планирует для этого «инсценировать» наступление российских войск с территории непризнанной республики.

«В качестве предлога для вторжения планируется инсценировка якобы наступления российских войск с территории Приднестровья. Для этого участвующие в постановочном вторжении украинские диверсанты будут переодеты в форму военнослужащих Вооруженных cил Российской Федерации», – говорится в сообщении военного ведомства в Telegram.

Также утверждается, якобы ВС Украины планируют привлечь к осуществлению «провокации» полк «Азов».

Минобороны России отмечает, что «внимательно отслеживает ситуацию на границе Украины и Приднестровья и готово к реагированию на любые изменения обстановки».